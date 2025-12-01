Yalana gebe! Cezaevine girmemek için yaptığı hamilelik oyunu ters tepti

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 18:00

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 20 ayrı suç kaydı bulunan Eda Gürelli'nin (Ortada), cezaevine girmemek için 'Hamileyim' dediği, yapılan testin ise negatif sonuç verdiği öğrenildi. (Fotoğraf: DHA)

Gürelli'nin yapılan sorgulamasında Antalya, Tekirdağ, Yalova, Sivas, Gaziantep ve Elazığ başta olmak üzere çeşitli illerde dolandırıcılık suçlarından toplam 20 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Sevk edildiği adliyede hamile olduğunu ileri süren Gürelli, tutuklamanın ertelenmesini istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından Gürelli'ye hamilelik testi yapıldı. Testin negatif çıkması üzerine Gürelli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.