Tuzla’da feci kaza! Genç asistan doktor gişelerde can verdi

İSTANBUL Tuzla’da iddiaya göre, Ankara istikametine giden Semih Savran’ın kullandığı 34 MFV 612 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelerdeki beton bariyerlere çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Genç asistan doktorun ardından bıraktığı hayalleri ve meslek hedefleri yarım kaldı. Geleceğe dair umutları ve planları yarım galan genç doktor, geride yürek burkan bir anı bıraktı

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

