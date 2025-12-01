Sahte oyunculuk ilanı tuzağı! Gençler 15 bin TL dolandırıldı

İSTANBUL’DA sosyal medya üzerinden verilen “oyuncu aranıyor” ilanları, onlarca genci yüksek kazanç vaadiyle tuzağa düşürdü. Reklam ve dizi projelerinde rol alma hayali kuran gençler, sahte eğitim sözleşmeleri ve senetlerle dolandırıldı. Mağdurlar, adaleti aramak Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Mağdur Eren S.I., “Toplam 15 bin TL para yatırdım. Daha sonra sertifikamı istediğimde telefon kullanılamaz hale geldi. Bir sene sonra bana icra geldi” şeklinde konuştu.

01 Aralık 2025

