Mardin'de Kaya ailesinin sır ölümü! Mehmet Kaya'nın ağabeyi konuştu: "Acımızı yaşayalım"

Mardin'de eşi ve 5 yaşındaki kızıyla evde ölü bulunan Mehmet Kaya'nın ağabeyi: Acımızı yaşayamaz duruma geldik. (Fotoğraf: DHA)

"AİLE OLARAK ÇOK RENCİDE OLMAYA BAŞLADIK, ACIMIZI BİLE YAŞAYAMAZ DURUMA GELDİK"

Soruşturma kapsamında Kaya ailesinin bilgisine başvuruldu. Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü binasına saat 15.00'de avukatlarıyla gelen ölen Mehmet Kaya'nın anne ve babası ile 3 kardeşi, yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Ölen Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya şunları söyledi:

"Aile olarak çok rencide olmaya başladık. Acımızı bile yaşayamaz duruma geldik. Çok fazla asılsız haberler yayınlanmaya başladı. Bize çok ağır bedeller veriliyor. Acımız büyük. Bir de üstüne bir daha her gün aynı acıyı lütfen ricam yaşatmayın bize. Biz temiz bir aileyiz. Düşmanlığımız yok, kinimiz yok, borcumuz, harcımız yok. Kardeşim, kardeşimin eşi, ikisi üniversite okumuş insanlar. Bakın, üniversite okumuş insanlar. Bizi bilen biliyor.

Yıllarca Kızıltepe'de esnaflık yapan insanlarız. Bütün çevrede tanınan insanlarız. Bu duyumlar, bu haberler, asılsız haberler bizi ve ailemizi karalamaya başladı. Acı üstüne bir de daha acı ekleniyor. Dosya hakkında zaten gizlilik kararı var. Bize bile bilgi verilmiyor. Gerekli zaman, gerekli yerler bize bilgi verecek. Emniyet birimlerimize, savcılık birimlerimize gerçekten güveniyoruz. Allah onlardan razı olsun. Canla başla çalışıyorlar arkadaşlar. Sağ olsunlar.

Geceyi gündüzünü bir yapıp çalışan arkadaşlar var şu an yukarıda. Şu an tutuklanan bir şahsın babasıyla eskiden beri tanışıklığımız var. O da işten dolayı esnaf olduğumuz için. Yani sonuçta 15-16 yıl ben şahsen Kızıltepe'de esnaflık yaptım. Kardeşlerim hala devam ediyordu. Tabii çevremiz oluyor. İnsanlar geliyor. Çeşit çeşit insanlarla çalışıyoruz. Başka da bir bilgi yok. Diğerlerini bilmiyorum. Başka bir bilgimiz yok. Sadece sizden ricam, çarpık haber olmasın artık. Bırakın biraz da acımızı yaşayalım."