İzmir'de operasyonlarda rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi: 2,3 milyon adet

İzmir’de narkotik ekiplerinin iki farklı adrese düzenlediği operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen 2 milyon 309 bin 774 adet sentetik uyuşturucu nitelikli hapın kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik uyuşturucu hap olduğu belirtildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 10:07

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (AA)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu ve bu maddelerin "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (AA)

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 2 milyon 309 bin 774 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

