Eşten dosttan geldi sanıp sakın tıklamayın! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi...

Siber dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden gönderilen sahte düğün davetiyeleriyle telefonları ele geçiriyor. Kullanıcılar linke tıkladığında sadece telefonlarını değil, banka hesaplarını ve tüm kişisel verilerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, bilinmeyen linklere tıklamamanın hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Hindistan'da siber dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden gönderilen sahte düğün davetiyeleriyle kullanıcıların telefonlarını ele geçiriyor ve banka hesaplarından para çekiyor.

DAVETİYE SANIP TIKLAMAYIN

Yerel medyada çıkan haberlere göre dolandırıcılar WhatsApp üzerinden sahte davetiye linkleri göndererek insanları tuzağa düşürüyor. Bu yöntemle telefonlara kötü amaçlı yazılım yükleniyor ve kullanıcılar, banka hesapları dahil tüm kişisel bilgilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

TÜM BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

Zee News'in aktardığı bir örnekte, Bijnor'un Dhampur bölgesinde yaşayan Dr. Omprakash Chauhan, WhatsApp'ına gelen sahte düğün davetiyesi linkine tıkladıktan kısa süre sonra 31 bin rupi kaybetti. Chauhan, linke tıkladığı anda telefonunun kontrolünü tamamen yitirdiğini ve tüm kişisel verilerinin "Cyber Thakur" adlı bir hesaba aktarıldığını belirtti.

Sahte Davetiye Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Siber güvenlik uzmanlarına göre dolandırıcılar, sahte dijital düğün davetiyelerini genellikle APK (Android Package Kit) dosyası olarak gönderiyor.

Kullanıcı bu dosyayı indirdiğinde, kötü amaçlı yazılım otomatik olarak devreye giriyor ve dolandırıcılar telefonun tüm kontrolünü ele geçiriyor. Bu sayede banka uygulamaları, ödeme sistemleri ve diğer kişisel verilere ulaşmak mümkün hale geliyor.

The Indian Express'de yer alan habere göre sistemin en tehlikeli yönlerinden biri, saldırının kendiliğinden yayılabilmesi. Telefon ele geçirildiğinde, aynı sahte davetiye linki otomatik olarak kullanıcının tüm rehberine gönderiliyor ve saldırı zincirleme bir şekilde büyüyor.

Uzmanlardan Uyarı!

Bijnor polis yetkilileri, bilinmeyen numaralardan gelen linklerin veya dosyaların kesinlikle açılmaması gerektiğini vurguluyor. Emniyet amiri yardımcısı Dr. Krishna Gopal, özellikle WhatsApp üzerinden gönderilen APK dosyalarının indirilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca tek kullanımlık şifrelerin asla paylaşılmaması uyarısında bulundu.

