Eşten dosttan geldi sanıp sakın tıklamayın! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi...
Siber dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden gönderilen sahte düğün davetiyeleriyle telefonları ele geçiriyor. Kullanıcılar linke tıkladığında sadece telefonlarını değil, banka hesaplarını ve tüm kişisel verilerini de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, bilinmeyen linklere tıklamamanın hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Hindistan'da siber dolandırıcılar, WhatsApp üzerinden gönderilen sahte düğün davetiyeleriyle kullanıcıların telefonlarını ele geçiriyor ve banka hesaplarından para çekiyor.
DAVETİYE SANIP TIKLAMAYIN
Yerel medyada çıkan haberlere göre dolandırıcılar WhatsApp üzerinden sahte davetiye linkleri göndererek insanları tuzağa düşürüyor. Bu yöntemle telefonlara kötü amaçlı yazılım yükleniyor ve kullanıcılar, banka hesapları dahil tüm kişisel bilgilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor.
TÜM BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR
Zee News'in aktardığı bir örnekte, Bijnor'un Dhampur bölgesinde yaşayan Dr. Omprakash Chauhan, WhatsApp'ına gelen sahte düğün davetiyesi linkine tıkladıktan kısa süre sonra 31 bin rupi kaybetti. Chauhan, linke tıkladığı anda telefonunun kontrolünü tamamen yitirdiğini ve tüm kişisel verilerinin "Cyber Thakur" adlı bir hesaba aktarıldığını belirtti.