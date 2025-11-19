PODCAST CANLI YAYIN

Google, yapay zeka alanındaki en yeni ve en güçlü modeli olan Gemini 3’ü resmen tanıttı. Teknoloji devi, bu yeni nesil modelin, yapay zekâ sektöründe akıl yürütme gücünde devasa bir atılım sağladığını ve metin, görsel, video ve ses verilerini aynı anda, eş zamanlı olarak işleyebildiğini açıkladı.

Google'ın ezeli rakibi ve ChatGPT'nin şirketi olan OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın dahi Google'ı tebrik etmesi, sektördeki rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.

ÇOK MODLU ZEKA VE DERİN YORUMLAMA ÖZELLİĞİ

Gemini 3'ün en önemli özelliklerinden biri, farklı türdeki verileri bir arada işleme (çok modluluk) yeteneğinde yakaladığı üstünlük. Model, kullanıcılardan gelen karmaşık komutları ve bağlamsal detayları, önceki versiyonlara göre çok daha derin ve anlamlı bir şekilde yorumlayabiliyor. Bu sayede, kullanıcının niyetini çok daha kesin bir şekilde anlayabiliyor.

Google DeepMind'ın yapay zeka yöneticisi Koray Kavukçuoğlu, yeni modelin Google'ın bugüne kadar geliştirdiği "en akıllı model" olduğunu teyit etti. Google CEO'su Sundar Pichai ise, Gemini 3'ün sunumunu şirket için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Sadece iki yılda yapay zeka, metin ve görselleri okumaktan bağlamı ve ortamı anlamaya geçti. Bugünden itibaren Gemini'yi Google ölçeğinde sunuyoruz ve tüm gücüyle kullanıcıya açıyoruz."

Yeni model ilk aşamada, ücretli abonelere Google Arama'nın yapay zeka modu altındaki yeni "Düşünüyor" seçeneği üzerinden kademeli olarak sunulacak, ardından daha geniş bir kitleyle buluşacak.

🤖 Otonom Ajan Dönemi Başlıyor : Gemini Agent ve Antigravity

Google, Gemini 3'ün sunduğu zeka sıçramasıyla birlikte, yapay zekanın sadece bir sohbet asistanı olmaktan çıkıp, otonom bir ajana dönüştüğünü gösteren yeni araçları tanıttı:

  • Gemini Agent: Bu yenilikçi araç, çok aşamalı ve karmaşık görevleri kullanıcının yerine otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Takvim yönetimi, birden fazla e-postanın organizasyonu ve planlama gibi işlemleri bağımsız olarak yapabilme yeteneği, dijital asistanlar için yeni bir standart belirliyor.

  • Antigravity Platformu: Geliştiricilerin dikkatini çeken bir diğer yenilik ise, sadece komut yazarak uygulama geliştirme imkanı sunan Antigravity platformu oldu. Bu, yazılım geliştirme süreçlerini radikal bir şekilde hızlandırabilecek bir potansiyele sahip.

Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Gemini 3'ün yapay zekadaki dil bariyerini aşarak, kullanıcıya daha dürüst, daha doğrudan ve daha içgörülü yanıtlar verdiğini belirtti. Hassabis, klişelerden ve yapmacık dilden uzak duran modelin, kullanıcılara gerçekten değerli ve özgün bilgiler sunacağını ifade etti.

💰 Maliyet ve Enerji Tüketimi

Yapay zeka yatırımları, teknoloji devlerinin bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Alphabet, Meta, Microsoft ve Amazon'un bu yıl toplamda 380 milyar doların üzerinde sermaye harcaması yapması bekleniyor. Sundar Pichai, BBC'ye verdiği röportajda yapay zeka yatırımlarının hızını "irrasyonel" bulduğunu ve sektörün yüksek enerji ihtiyacı konusunda acilen önlem alınması gerektiğini söyledi.

Güvenlik açısından da önemli adımlar atan Google, Gemini 3'ün siber güvenlik açısından daha dayanıklı hale getirildiğini ve prompt injection gibi manipülasyon girişimlerine karşı korumanın iyileştirildiğini açıkladı. Model, kurumsal müşterilere Vertex AI üzerinden sunularak, işe alım eğitimleri ve fabrika görüntü analizi gibi kritik süreçlerde kullanılabilecek.

