Google'ın ezeli rakibi ve ChatGPT'nin şirketi olan OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın dahi Google'ı tebrik etmesi, sektördeki rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.
ÇOK MODLU ZEKA VE DERİN YORUMLAMA ÖZELLİĞİ
Gemini 3'ün en önemli özelliklerinden biri, farklı türdeki verileri bir arada işleme (çok modluluk) yeteneğinde yakaladığı üstünlük. Model, kullanıcılardan gelen karmaşık komutları ve bağlamsal detayları, önceki versiyonlara göre çok daha derin ve anlamlı bir şekilde yorumlayabiliyor. Bu sayede, kullanıcının niyetini çok daha kesin bir şekilde anlayabiliyor.
Google DeepMind'ın yapay zeka yöneticisi Koray Kavukçuoğlu, yeni modelin Google'ın bugüne kadar geliştirdiği "en akıllı model" olduğunu teyit etti. Google CEO'su Sundar Pichai ise, Gemini 3'ün sunumunu şirket için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, şunları söyledi:
"Sadece iki yılda yapay zeka, metin ve görselleri okumaktan bağlamı ve ortamı anlamaya geçti. Bugünden itibaren Gemini'yi Google ölçeğinde sunuyoruz ve tüm gücüyle kullanıcıya açıyoruz."
Yeni model ilk aşamada, ücretli abonelere Google Arama'nın yapay zeka modu altındaki yeni "Düşünüyor" seçeneği üzerinden kademeli olarak sunulacak, ardından daha geniş bir kitleyle buluşacak.
Gemini Agent ve Antigravity
🤖 Otonom Ajan Dönemi Başlıyor :
Google, Gemini 3'ün sunduğu zeka sıçramasıyla birlikte, yapay zekanın sadece bir sohbet asistanı olmaktan çıkıp, otonom bir ajana dönüştüğünü gösteren yeni araçları tanıttı:
-
Gemini Agent: Bu yenilikçi araç, çok aşamalı ve karmaşık görevleri kullanıcının yerine otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Takvim yönetimi, birden fazla e-postanın organizasyonu ve planlama gibi işlemleri bağımsız olarak yapabilme yeteneği, dijital asistanlar için yeni bir standart belirliyor.
-
Antigravity Platformu: Geliştiricilerin dikkatini çeken bir diğer yenilik ise, sadece komut yazarak uygulama geliştirme imkanı sunan Antigravity platformu oldu. Bu, yazılım geliştirme süreçlerini radikal bir şekilde hızlandırabilecek bir potansiyele sahip.
Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Gemini 3'ün yapay zekadaki dil bariyerini aşarak, kullanıcıya daha dürüst, daha doğrudan ve daha içgörülü yanıtlar verdiğini belirtti. Hassabis, klişelerden ve yapmacık dilden uzak duran modelin, kullanıcılara gerçekten değerli ve özgün bilgiler sunacağını ifade etti.