Google 'ın ezeli rakibi ve ChatGPT'nin şirketi olan OpenAI 'ın CEO'su Sam Altman 'ın dahi Google'ı tebrik etmesi, sektördeki rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.

ÇOK MODLU ZEKA VE DERİN YORUMLAMA ÖZELLİĞİ

Gemini 3'ün en önemli özelliklerinden biri, farklı türdeki verileri bir arada işleme (çok modluluk) yeteneğinde yakaladığı üstünlük. Model, kullanıcılardan gelen karmaşık komutları ve bağlamsal detayları, önceki versiyonlara göre çok daha derin ve anlamlı bir şekilde yorumlayabiliyor. Bu sayede, kullanıcının niyetini çok daha kesin bir şekilde anlayabiliyor.

Google DeepMind'ın yapay zeka yöneticisi Koray Kavukçuoğlu, yeni modelin Google'ın bugüne kadar geliştirdiği "en akıllı model" olduğunu teyit etti. Google CEO'su Sundar Pichai ise, Gemini 3'ün sunumunu şirket için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Sadece iki yılda yapay zeka, metin ve görselleri okumaktan bağlamı ve ortamı anlamaya geçti. Bugünden itibaren Gemini'yi Google ölçeğinde sunuyoruz ve tüm gücüyle kullanıcıya açıyoruz."

Yeni model ilk aşamada, ücretli abonelere Google Arama'nın yapay zeka modu altındaki yeni "Düşünüyor" seçeneği üzerinden kademeli olarak sunulacak, ardından daha geniş bir kitleyle buluşacak.