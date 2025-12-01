Almanya’dan memleketine Lamborghini ile geldi!

Almanya'da yaşayan Muhammet Can, memleketine Lamborghini marka spor otomobiliyle gelince ilgi odağı oldu. Dar ve engebeli köy yollarında ilerleyen lüks araç, Trabzonlular’ın büyük şaşkınlığına neden oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

Paylaş





ABONE OL

Almanya'da yaşayan Muhammet Can, memleketine Lamborghini marka spor otomobiliyle gelince ilgi odağı oldu. Dar ve engebeli köy yollarında ilerleyen lüks araç, Trabzonlular'ın büyük şaşkınlığına neden oldu. Her yıl memleketine geldiğini belirten Can, "Memleketimde böyle bir arabayla dolaşmak küçük bir hayalimdi. Hem ailemi ziyaret ettim hem de güzel bir anı bıraktım" dedi. Lüks aracı ile memleketinde köy ve yaylaları gezdiğini belirten Muhammet Can, "Almanya'da galericilik yapıyorum. Hayalimde hep böyle bir arabayla gelmek vardı. Bu sene nasip oldu. Bu coğrafya engebeli yolları ile biliniyor ama çok rahat bir şekilde gezdik. Gören herkes araca binmek istiyor" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN