18 yaşındaki Neslinur'un ölümünde siyanür şüphesi
24 Kasım’da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten Neslinur Topal’ın hayatını kaybettiği olayda, AFAD ekiplerinin evde yaptığı incelemede siyanür maddesi tespit edildi. Diğer iki kardeşin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma genişletildi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 24 Kasım'da aynı aileden üç kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; 18 yaşındaki Neslinur Topal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Seydikemer'e bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Neslinur Topal (18) ile kardeşleri Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal, zehirlenme belirtileri üzerine Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer kardeşlerin bilincinin açık olduğu ancak zehirlenme şüphesi nedeniyle hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
EVDEN SİYANÜR ÇIKTI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Muğla, İzmir ve Ankara AFAD ekipleri olay yerinde zehirli gaz ölçümü yaptı. İncelemelerde kardeşlerin yaşadığı evde siyanür maddesi tespit edildi.
NUMUNELER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
AFAD ekipleri siyanürün kaynağını belirlemek için evden ve bitişiğindeki un fabrikasından yem, un, buğday ve diğer ürünlerden numune aldı. Numuneler, analiz için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilecek.