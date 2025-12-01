18 yaşındaki Neslinur’un ölümünde siyanür şüphesi

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 21:28

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 24 Kasım'da aynı aileden üç kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; 18 yaşındaki Neslinur Topal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Seydikemer'e bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Neslinur Topal (18) ile kardeşleri Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal, zehirlenme belirtileri üzerine Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer kardeşlerin bilincinin açık olduğu ancak zehirlenme şüphesi nedeniyle hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.