18 ilde siber operasyon! 346 şüpheli yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 5 günde 18 ilde düzenlediği operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına karıştığı belirlenen 346 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 5 günde 18 ilde düzenlediği operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına karıştığı belirlenen 346 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 162'si tutuklanırken 80'i hakkında adli kontrol uygulandı. Sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden yatırım danışmanlığı ve ürün satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis oynattıkları, para nakline aracılık ettikleri ve çocuk müstehcenliği içeren görüntülere sahip oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlarda yaklaşık 35 milyon TL değerinde araç, tarla, ev ve dükkân ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

