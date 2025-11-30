Van'da bir otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti
Hakkari–Van kara yolunun Zernek Barajı mevkisinde sabah saatlerinde kontrolden çıkan otomobil baraj gölüne uçtu. AFAD ve UMKE ekiplerinin yürüttüğü su üstü ve su altı arama çalışmalarında araçtaki 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Hakkari–Van kara yolunun Zernek Barajı mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil baraj gölüne uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.
EKİPLER HEM SU ÜSTÜNDE HEM SU ALTINDA ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ
Olay yerine ulaşan ekipler, gölde eş zamanlı su üstü ve su altı arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Araçta bulunan üç kişiden ikisinin hayatını kaybettiği belirlendi.
KAYIP KİŞİYE ULAŞILDI
Kayıp olduğu değerlendirilen bir kişi için baraj gölünde ve çevrede geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından kayıp kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.