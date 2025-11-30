Van’da bir otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 19:16

Olay yerine ulaşan ekipler, göl de eş zamanlı su üstü ve su altı arama kurtarma faaliyetlerine başladı. Araçta bulunan üç kişiden ikisinin hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER HEM SU ÜSTÜNDE HEM SU ALTINDA ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

KAYIP KİŞİYE ULAŞILDI

Kayıp olduğu değerlendirilen bir kişi için baraj gölünde ve çevrede geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından kayıp kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.