Şanlıurfa’da aile kavgası kanlı bitti!

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Şanlıurfa Haliliye'de yaşayan İbrahim Halil Ç., eşi Emine Ç.'yi darp etti. Bu yüzden Emine Ç. babasının evine sığındı. Bunun üzerine iki aile arasında telefonla sözlü tartışmalar başladı. İbrahim Halil Ç., silahını alarak kayınpederinin evinin bulunduğu sokağa gitti. İbrahim Halil Ç., silahla kayınbiraderleri Mahmut Çeki, Reşit Çeki ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye ateş etti. Mahmut ile Reşit Çeki, olay yerinde hayatını kaybetti. İbrahim Halil Ç.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

