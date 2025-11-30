Manisa’da trafik kazası kanlı bitti! Polis memuru Ali Barut ve Hatice Ünal şehit oldu

MANISA Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu’nda görevli polis memuru Hatice Ünal’ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım’da Süleyman Demirel Bulvarı’nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olurken, ağır yaralanan Hatice Ünal hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. 14 gündür yaşam savaşı veren Hatice Ünal, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesinin, Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

