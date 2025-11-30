Manisa’da lise öğrencisi Ayla Akkaya judoda Türkiye ve uluslararası şampiyonluklar kazandı

Kardeşini korumak için sokak kavgasına müdahale eden Ayla Akkaya, judo antrenörleri tarafından keşfedildi. Milli sporcu olup uluslararası turnuvalarda birçok başarı elde etti.

MANİSA Yunusemre'de lise öğrencisi Ayla Akkaya'nın (16) hayatı, 6 yıl önce kardeşini korumak için girdiği sokak kavgasıyla değişti. Kavgaya tanık olan beden eğitimi öğretmeni ve judo antrenörü Tanju Ziğen Akkaya'nın agresif yapısını fark edip, onu spora yönlendirdi. Judoya başladıktan kısa süre sonra il derecesi kazanan Akkaya, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

GELECEĞİ PARLAK

Nisan 2023'te okul sporları müsabakasında 'Türkiye Şampiyonu' oldu. Nisan 2025'te Antalya Uluslararası Proelii Area Turnuvası'nda 1'inci olan Akkaya, ağustos ve eylül aylarında Edirne ve Bulgaristan'da düzenlenen 2 ayrı turnuvada birincilik elde etti. K. Makedonya'da düzenlenen turnuvada yine şampiyonluğu Türkiye'ye getirdi.



Akkaya, "Spor hayatım sokakta kavga ederken başladı diyebilirim. Minderde ülkemizi gururlandırmaya çalışıyorum" dedi.

