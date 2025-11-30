Hatay'da trafik çığrından çıktı! Hafriyat kamyonlarının ölüm yarışı kamerada

Hatay’da hızları 100 kilometreyi bulan iki hafriyat kamyonu, yoğun trafikte adeta yarışa tutuştu. Selektörlere aldırmadan ilerleyen dev araçlar hem kendi canlarını hem diğer sürücüleri saniyeler içinde tehlikeye soktu; o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 09:31

Paylaş





ABONE OL

Hatay'da hızları 100 kilometreyi bulan 2 hafriyat kamyonunun yarışı trafikteki başka bir aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

2 KAMYON YARIŞA TUTUŞTU

Asrın felaketinin etkilediği Hatay'da trafikte sayıları artan mikser ve hafriyat kamyonları trafiği zaman zaman tehlikeye düşürüyor. Antakya ilçesi havaalanı yolunda 2 hafriyat kamyonunun yarıştığı anlar trafikteki başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

100 KİLOMETRE HIZLA BİRBİRLERİNİ GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

Arkalarından seyreden ve hızları 100 kilometreyi bulan kamyonların o anları anbean görüntülendi. Görüntülerde; araç sürücüsünün selektör yapmasına rağmen kamyon sürücülerinin umursamadığı görüldü.