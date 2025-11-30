Erdek’te vahşet! Dilruba Elif Çetin bıçaklanarak öldürüldü

Dilruba Elif Çetin, sevgilisi Burak İnci tarafından bıçaklanarak katledildi. Sanığın duruşmada yaptığı pişkin savunma tüyler ürpertti: “Mutfakta bulunan bıçağı alıp Dilruba’ya sapladım. Linç edilmekten korkup kendimi balkondan aşağı bıraktım.”

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

olay, Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşandı. Burak İnci (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. İnci, 4 Mayıs'ta Dilruba Elif Çetin'in evine gitti. İkili birlikte alkol aldı. Daha sonra Burak İnci, sevgilisini darp etti. Dilruba Elif Çetin, sevgilisini şikayet etti. Burak İnci'ye 30 gün uzaklaştırma kararı verildi.

GÖRÜŞMEYE DEVAM ETMİŞ

Uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam eden Burak İnci, Dilruba Elif Çetin'in oturduğu evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Burak İnci, mutfaktan aldığı bıçakla, Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 defa bıçakladı. Burak İnci ise evin balkonundan atlayıp, kaçtı. Dilruba Elif Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti. Burak İnci, tutuklandı.



'LİNÇ EDİLMEKTEN KORKTUM'

Savcılık soruşturması sonrası Burak İnci'ye dava açıldı. Yargılanmasına başlandı. Burak İnci'nin pişkin savunması ise kan dondurdu: Mutfakta bulunan bıçağı alıp, ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Savcı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



O CANİYE MÜEBBET İSTEMİ

Dilruba Elif Çetin, henüz 22 yaşındaydı. Hayatı daha yeni yeni şekilleniyordu onun için. Üniversite hayalleri, planları, yarım kalmış cümleleri... Hepsi bir anda, bir gecenin sessizliğinde donup kaldı.

