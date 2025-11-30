Diyarbakır’da anaokulu öğrencileri ‘yeşil vatan’ için tohum toplarıyla doğayı yeşertecek
DIYARBAKIR’DA anaokulu öğrencileri, ‘yeşil vatan’ temasıyla hazırladıkları tohum toplarını doğa ile buluşturacak. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında ‘Tohumdan Yaprağa Projesi’ hayata geçirildi. Proje doğrultusunda ilçedeki anaokullarında çocuklar, yangınlardan etkilenen ormanlık alanların yeniden yeşermesine katkı sunmak amacıyla tohum topları hazırlıyor.
