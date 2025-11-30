Diyarbakır’da anaokulu öğrencileri ‘yeşil vatan’ için tohum toplarıyla doğayı yeşertecek

DIYARBAKIR’DA anaokulu öğrencileri, ‘yeşil vatan’ temasıyla hazırladıkları tohum toplarını doğa ile buluşturacak. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında ‘Tohumdan Yaprağa Projesi’ hayata geçirildi. Proje doğrultusunda ilçedeki anaokullarında çocuklar, yangınlardan etkilenen ormanlık alanların yeniden yeşermesine katkı sunmak amacıyla tohum topları hazırlıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

DIYARBAKIR'DA anaokulu öğrencileri, 'yeşil vatan' temasıyla hazırladıkları tohum toplarını doğa ile buluşturacak. Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında 'Tohumdan Yaprağa Projesi' hayata geçirildi. Proje doğrultusunda ilçedeki anaokullarında çocuklar, yangınlardan etkilenen ormanlık alanların yeniden yeşermesine katkı sunmak amacıyla tohum topları hazırlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN