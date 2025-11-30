Almanya’da sağlık krizi! Türk anne “Kızım 4 gündür 40 derece ateşle ölü gibi yatıyor”

Almanya’da yaşanan Türk anne sağlık sistemine isyan etti: Almanya’daki sistem çökmüş. Çocuğum ateşten yanıyor, doktor ‘Git iki gün sonra gel’ diyor. Bu nasıl saçmalık.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

Türk sağlık sistemi eşi benzeri görülmemiş şekilde övgü alırken, Avrupa'da büyük sorunlar yaşanıyor. Bunlara son örnek Almanya'dan geldi.

KIZIM ÖLÜ GİBİ

Türk anne, ülkedeki sağlık sisteminden dolayı yaşadığı sorunu anlattığı videoda "Sinirden ağlayasım var. 4 gündür 40 derecenin üzerinde ateşle savaşıyoruz. Hiçbir şekilde ateşi düşmüyor. Çocuk yemiyor, içmiyor, konuşmuyor, gülmüyor. Çocuk da hiçbir yaşam belirtisi yok. Sabah akşam ölü gibi. Ya kucağımda yatıyor, ya koltukta yatıyor. Doktor diyor ki 'Git iki gün sonra gel.' Ne demek ya! Görmüyor musun çocuğun halini. Bu nasıl sistem, nasıl bir saçmalık. Berbat bir şey" dedi. Sosyal medyada binlerce kişi Alman sağlık sisteminin Covid sonrası tamamen çöktüğünü iddia etti.

