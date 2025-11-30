Aksaray’da Şeyda Coşar 3. evre deri kanserini tedavi ve yüksek moraliyle yendi

AKSARAY’DA emekli eczacı teknisyeni iki çocuk annesi Şeyda Coşar (57), 2012’de tırnağının düşmesi sonucu hastaneye gitti. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucu, 3. evre deri kanseri olduğunu öğrendi. Babasını akciğer, annesini de kalın bağırsak kanserinden kaybeden Coşar, zorlu hastalık sürecini uygulanan tedavinin yanı sıra yüksek moral ve yakınlarının desteğiyle yendi.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025

COŞAR, başparmağı kesilerek kurtarıldı.

