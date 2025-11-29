Market rafından muska çıktı! Market yönetimi sosyal medyayı salladı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 18:17

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan bir yapı markette rafların arasında çalışanlar tarafından bir muska bulunması sosyal medyada gündem oldu. Çalışanların satış alanında bulduğu muskada kötü niyet taşıdığı değerlendirilen ifadeler yer alınca market yönetimi, durumu şirket hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.