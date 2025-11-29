Market rafından muska çıktı! Market yönetimi sosyal medyayı salladı
Çıkınlar Mahallesi’ndeki bir yapı markette bulunan muska, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Market yönetimi, muskayı bırakan kişiye tepki gösteren sert bir açıklama paylaştı.
Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan bir yapı markette rafların arasında çalışanlar tarafından bir muska bulunması sosyal medyada gündem oldu. Çalışanların satış alanında bulduğu muskada kötü niyet taşıdığı değerlendirilen ifadeler yer alınca market yönetimi, durumu şirket hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
MUSKAYI ÇALIŞANLAR BULDU
Market çalışanlarının bulduğu muskayı yöneticilere iletmesinin ardından işletme, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.
"BÜYÜCÜLERİN ŞERRİNDEN ALLAH'A SIĞINIRIM"
Marketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ürünlerini satmadığımız Yahudi… Rahatsız olan içimizdeki Müslüman görünümlüler..!
Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, çeşitli bahanelerle CİMER'e yazdınız o da olmadı.
Yetmedi, muska bile yazdınız.
İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. 'Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım.'"
Olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, muskanın kim tarafından bırakıldığına dair bir bilgiye henüz ulaşılamadı.