Mardin’de kanlı kuyumcu kavgası: 17 şüpheli gözaltına alındı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu arasında çıkan tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Olayda Ulaş Delener yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 17 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

DHA
DHA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2 kuyumcu esnafı arasında çıkıp büyüyen ve Ulaş Delener'in (45) hayatını kaybettiği tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Kuyumcu tartışması (DHA)Kuyumcu tartışması (DHA)

2 KUYUMCU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, 27 Kasım'da Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 kuyumcu esnafı arasında, iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Ulaş Delener, Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kuyumcu tartışması (DHA)Kuyumcu tartışması (DHA)

1 KİŞİ KAVGADA HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ulaş Delener, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Delener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, ilçe merkezinde toprağa verildi. Durumu ağır olan Şirin D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kuyumcu tartışması (DHA)Kuyumcu tartışması (DHA)

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmada 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kuyumcular arasında klima tartışması büyüdü! 1 ölü 2 yaralıKuyumcular arasında klima tartışması büyüdü! 1 ölü 2 yaralı

