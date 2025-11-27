Kuyumcular arasında klima tartışması büyüdü! 1 ölü 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 14:13

Tartışma anları (DHA)

İKİ KUYUMCU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda bulunan iki kuyumcu esnafı arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.