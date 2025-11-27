takvim-logo

Kuyumcular arasında klima tartışması büyüdü! 1 ölü 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu esnaf arasında klima motoru ve gider suyu nedeniyle çıkan tartışma tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı, ağır yaralılardan Ulaş Delener hastanede hayatını kaybetti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kuyumcular arasında klima tartışması büyüdü! 1 ölü 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kuyumcu esnaf arasında çıkıp, büyüyen tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İKİ KUYUMCU ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, meydanda bulunan iki kuyumcu esnafı arasında iş yerinin önüne montajı yapılan klima motoru ve gider suyu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kızıltepe'de kuyumcu kavgası!

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Şirin D. (35), Diyar D. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken; polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Şirin D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan 2 kişiden Ulaş Delener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Delener'in cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Şirin D.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

