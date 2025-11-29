Karnında iğne unutuldu eşinden şiddet gördü: Sabiha Ç.’nin çilesi ortaya çıktı

Antalya’da yaşayan Sabiha Ç., embriyo tedavisi sırasında geçirdiği ameliyatta karnında iğne unutulduğunu yıllar sonra öğrendi. Şiddetli ağrılar nedeniyle ikinci transferi reddedince eşi tarafından darbedilip bıçaklanan genç kadın, tehdit mesajlarıyla da dehşeti yaşadı. Hem eşinden hem de ihmal eden doktorlardan şikâyetçi olan Sabiha Ç.’nin dosyasına Aile ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlığı müdahil oldu; eşine elektronik kelepçe takıldı, doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Antalya'da yaşayan Sabiha Ç., 2021 yılında Ümit Ç. ile evlendi. 2023 yılında çocuk sahibi olabilmek için, embriyo tedavisi görmeye başladı.

Ancak geçmeyen şiddetli karın ağrıları nedeniyle ikinci embriyo transferini reddedince eşi tarafından darp edildi, saçları kökünden kopartıldı.

Bıçaklandı. Bıçaklandığı gün gittiği hastanede çekilen röntgende 2023 yılında geçirdiği bir ameliyat sırasında karnında ameliyat iğnesi unutulduğu ve ağrılarının sebebinin bu olduğu ortaya çıktı.



CESEDİNİ ATARIM

Sabiha Ç. yaşadığı çileyi gözyaşları içinde şöyle anlattı:

Eşim beni tehdit edip, 'Senin cesedini beşinci kattan atmaya geliyorum', 'Cesedini kapıya koyacağım' diye ses kaydı gönderdi. Darp raporu için röntgen çekilirken doktorlar 'Karnında bir cisim var' dedi. Ameliyat olduğumdan beri aylarca acısını çektiğim şeyin ameliyat iğnesi olduğunu öğrendim. Sabiha Ç. hem eşinden hem de karnında ameliyat iğnesi unutulmasında ihmali olan doktorlardan şikâyetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürece dahil oldu ve Ümit Ç.'ye elektronik kelepçe takıldı. Sağlık Bakanlığı da doktorlar hakkında soruşturma izni verdi.