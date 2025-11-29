Hikmet Akçay cinayetinde dehşet detay: katiline söylediği sözlerle öldürüldü

İstanbul’da 2006’da kaybolan Hikmet Akçay’ın, eski öğrencisi Esin Babadağ tarafından Kocaeli’de bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin bavula konulup Silivri’de yakıldığı ortaya çıktı. Akçay’ın evinde bulunan kasetlerde, Babadağ’ı “Seni öldürüp bavula koyarım” diyerek tehdit ettiği belirlendi. Babadağ, Akçay’ın okul döneminde kendisini ve kız öğrencileri evine çağırdığını da iddia etti.

29 Kasım 2025

İstanbul'da Hikmet Akçay, 2006 yılında kayboldu.Polis ekiplerinin titiz çalışmayla cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Akçay'ın, ortaokulda öğrencisi olan Esin Babadağ tarafından, Kocaeli'de üniversitede okurken bıçakla öldürüldükten sonra cesedi bavula konularak İstanbul Silivri'de bir arazide yakıldığı belirlendi. Hikmet Akçay'ın evinde ulaşılan kasetlerde şoke eden konuşmalarına ulaşıldı. Akçay'ın Babadağ'a, "Eğer o adamla ilişkini bitirmezsen seni öldürüp bavula koyarım" dediği öğrenildi. Akçay bu sözlerle tehdit ettiği katili tarafından aynı şekilde öldürülüp bavula konularak yakıldı.

Babadağ, Hikmet Akçay'ın okul. zamanında sürekli kendisini ve özellikle kız öğrencileri evine çağırdığını da ileri sürdü.