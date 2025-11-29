takvim-logo

Eskişehir’de camiye saldırı: Camları yumrukladı! O anlar anbean kameraya yansıdı

Eskişehir'de kimliği belirsiz bir kişi, cami camlarını yumruklayarak zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cemaat olaya tepki gösterdi. Bir kişi saldırı hakkında 'Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya' şeklinde konuştu.

Eskişehir'de camları kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, cemaat yapılan saldırıyı kınadı.

İLGİNÇ SALDIRI

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında

Dekovil Camii (İHA)Dekovil Camii (İHA)

CAMİNİN CAMLARINI YUMRUKLADI

Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülüyor. Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi. Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmiyor.

Saldırgan (İHA)Saldırgan (İHA)

"NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR ANLAYAMADIK"

Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.

