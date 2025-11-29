Down sendromlu Şeymanur’un iş başarısı ilham veriyor

Eskişehir’de Engelliler Montaj Atölyesi’nde eğitim alan Şeymanur Hanay, 2021’de başladığı fabrikadaki işinde azmi ve nezaketiyle takdir topluyor. Çalışma arkadaşlarıyla güçlü bağ kurduğunu söyleyen Hanay, “Okuyup savcı olmak istiyorum, çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Eskişehir'de yaşayan Down sendromlu Şeymanur Hanay, ailesinin desteğiyle Engelliler Montaj Atölyesi'nde eğitim almaya başladı. İş uyum becerilerini kazandı. Eğitiminin ardından 2021'de beyaz eşya sektörü için plastik parçalar üreten bir fabrikada çalışmaya başladı. Şuan fabrikadaki azmi ve nezaketiyle de takdir topluyor. Şeymanur Hanay, "Çalışma arkadaşlarımla güçlü iletişim kuruyorum. Okuyup savcı olmak istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi.