Beslediği dana sonu oldu: Suat Aydın hayatını kaybetti
İzmir Menderes’te danayı araca yüklemek için ahıra giren Suat Aydın, hayvanın saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmir Menderes'te Suat Aydın, önceki gün beslediği danayı araca yüklemek için ahıra girdi. Bu sırada hayvanın saldırısına uğrayan Aydın, aldığı darbelerle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, buradaki müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Suat Aydın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.