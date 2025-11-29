Anne ve oğlunun sır ölümü yeniden gündemde: şüphelerin odağında baba var

Kastamonu’da Huriye Helvacı ve oğlu Osman’ın 9 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Şüphelerin merkezinde bu kez koca Bayram Helvacı vardı. Köy muhtarı anne ile oğlunun kaybolduğu gün köyde bir beyaz kamyonet gördüğünü açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da kaybolan anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın 9 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Adli Tıp'tan açıklanan ön rapora göre Osman Helvacı'nın 30 metre yükseklikteki şelaleden düşerek hayatını kaybettiği, Huriye Helvacı'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Annenin hipotermi geçirdiği açıklandı. Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı.

Takvim

'BiLMiYORUM'

Kadının eski eniştesi Mustafa Uzun'un çelişkili ifadeleri ve davranışlarıyla şüpheleri artırdı. Mustafa Uzun'a, savcılık tarafından elektronik kelepçe tedbiri getirildi. Çifte cinayetle ilgili şüphelerin odağında bu kez koca Bayram Helvacı vardı. Müge Anlı'nın "Neden evde eşini ve çocuğunu bulamayınca polise haber vermedin sorusuna, Bayram Helvacı " Karakolun etrafında dönüp durdum parka oturdum kayıp başvurusunda bulunmadım. Neden yapmadım bilmiyorum" açıklaması yaptı.

Takvim



DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Cinayet şüphesi üzerine Bayram Helvacı'dan DNA ve kan örneği alındı. Örneklerin anne ile oğlunun cansız bedeninden ve bulundukları bölgeden alınan örnekler ile karşılaştırılacağı açıklandı. Öte yandan Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Programa bağlanan köy muhtarı anne ile oğlunun kaybolduğu gün köyde bir beyaz kamyonet gördüğünü açıkladı.



Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Şüphelerin odağında baba Bayram Helvacı var.