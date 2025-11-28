Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur, üniversite sınavına hazırlanıyormuş

Neslinur Topal 'ın dün otopsi işlemleri tamamlandı. İlk otopsi değerlendirmesinde; iç organlarda gözle görülür bir bulguya veya değişime rastlanmadığı belirtildi. Topal'ın vücudundan alınan tüm örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemeye gönderildiği, kesin sonucun kimya ihtisas raporunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. Yetkililer, şu an için zehirlenmeye ilişkin net bir tespitin bulunmadığını ifade etti.

Neslinur Topal'ın cenazesi (DHA)

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri sonrası Neslinur Topal'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Topal için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, aile yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede büyük üzüntü yaşayan anne Selimiye Topal ile baba Musa Topal, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi. Neslinur Topal'ın cenazesi, gözyaşları arasında Ortaköy Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Seydikemer Anadolu Lisesi'nden mezun olan Topal'ın YKS'ye hazırlandığı öğrenildi.

Önder Akdenizli (DHA)

"ÇEŞİTLİ İDDİALAR DOLAŞIYOR"

Diğer yandan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Elim bir olay sonucu genç kızımızı kaybettik. Hayatının baharında toprağa vermek zorunda kaldık, çok üzgünüz. Allah ailesine sabırlar versin. Çeşitli iddialar dolaşıyor ancak AFAD ekiplerinin ve savcılığın araştırmaları sürüyor. Kızımızın ölüm nedeniyle ilgili şu an net bir şey söylememiz mümkün değil" dedi.

Neslinur Topal'ın cenazesi (AA)

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Hastanedeki tedavileri süren diğer 2 kardeşin ise önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildikleri belirtilirken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

