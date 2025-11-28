Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Neslinur, üniversite sınavına hazırlanıyormuş
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tavuk yemeği yedikten sonra fenalaşan üç kardeşten 18 yaşındaki Neslinur Topal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti; iki kardeşin durumu ciddiyetini koruyor. Neslinur üniversite sınavına hazırlanıyormuş.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybeden Neslinur Topal (18), toprağa verildi. Lise mezunu Topal'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığı öğrenildi.
TAVUK YEMEĞİ YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDI
Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde önceki gün tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri Furkan Topal (10) ile Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topal, aynı gün hayatını kaybetti.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Muğla Valiliği olaya ilişkin şu şekilde yazılı açıklama yaptı:
Seydikemer ilçemizde evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T. (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Diğer iki kardeşin tedavileri devam etmektedir. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve Adli Tıp raporları sonucunda netleşecektir. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir.