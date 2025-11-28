Zabıta merkezinden çıplak halde kaçtı sokakta yakalandı

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 16:48

Düzce'de dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta tarafından merkeze götürülen kişi, işlemler sırasında soyunarak kaçtı. Sokak aralarında çırılçıplak halde koşan kişi, yine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Mahallelinin de tepki gösterdiği o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.