Zabıta merkezinden çıplak halde kaçtı sokakta yakalandı
Dilencilik yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle zabıta merkezine götürülen kişi, işlemler sırasında aniden soyunarak kaçtı. Çırılçıplak halde sokaklarda koşan C.A. ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.
Düzce'de dilencilik yaptığı gerekçesiyle zabıta tarafından merkeze götürülen kişi, işlemler sırasında soyunarak kaçtı. Sokak aralarında çırılçıplak halde koşan kişi, yine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Mahallelinin de tepki gösterdiği o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÜZERİNDEN 6 BİN 835 LİRA ÇIKTI
Olay, önceki gece Düzce şehir merkezindeki Çoban Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bölgede dilendiği ve çevreye rahatsızlık veren kişi ile ilgili Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler, ihbarda adı geçen C.A.'yı tespit ederek işlemler için Darıcı Mahallesi'ndeki zabıta binasına götürdü. Üst aramasında C.A.'nın üzerinden 6 bin 835 lira çıktı.
ANİDEN SOYUNARAK BİNADAN DIŞARI KAÇTI
Hakkında idari işlem yapıldığı sırada C.A., aniden soyunarak binadan dışarı kaçtı. Çırılçıplak vaziyette mahalle aralarına giren C. A.'yı gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Bazı mahalle sakinlerinin yakalamayı çalıştığı C. A.'yı, zabıta ekipleri kısa sürede durdurarak yeniden binaya götürdü.