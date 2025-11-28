Sur’da 17 yaşındaki Muhammed Yusuf’un ölümü 5 aydır çözülemedi

Keskin ailesi, Diyarbakır Sur’da öldürülen oğlu Muhammed Yusuf Keskin’in katili bulunamayınca farklı bir yöntem tercih etti. Aile, katille ilgili bir ipucu için cinayetin işlendiği mahalleye taşındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 grup arasında çıkan tartışmada kalbine isabet eden tek kurşunla vurulan Muhammed Yusuf Keskin'in (17) ölümü ile ilgili soruşturmada; şüpheli ya da şüpheliler bulunamadı. Soruşturma sürerken; Muhammed'in ailesi, bir ipucu bulabilmek için olayın yaşandığı mahalleye taşındı. 5 çocuğundan birini kaybeden anne Sevdet Keskin (39), "Gece 01.30'du. Biz uyuyorduk. Ani bir telefonla oğlumun vurulduğu haberini aldım.

Eşimin arkadaşı aradı, 'Muhammed'i vurmuşlar' dedi. Oğlumu hastaneye götürmüşler ama yolda hayatını kaybetmiş. Oğlum, ortaokuldan sonra okulu bıraktı. Hiçbir bilgi vermiyorlar. 'Çete olayına girdiği için 4 ayda çözülür' dediler ama 4 ay da geçti 5 ay da geçti; çözülmedi. Bir katil nasıl kaçabilir? O kadar kamera varken, çocuğu sokaktan alıp öbür sokağa götürürken hiç mi görülmedi" dedi.