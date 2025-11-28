Rossmann kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

NOT:

Bu kampanya MPİ'nin 25.09.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-78501 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.11.2025 tarihinde yapılan çekilişe 703.070 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 13.12.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 28.12.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dirk Rossmann Mağazacılık Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.