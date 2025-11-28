Rossmann kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı

150.000 TL Jolly Tatil Çeki – YEDEK
1- Pelda Kasimoğulları
2- Ece Güldemet / Uşak
3- Fatih Edinçgil / Antalya
4- Emine Çakır Dabağ
5- Tuğçe Durmaz / Muğla
APPLE iPHONE 17 256 GB – ASİL
Aysu Bakal – Gökçe Taşçı / Ankara – Neslihan Karlıdağ Yeniyol / İstanbul – Nazlı Aksu – Merve Hakkıoğlu / İstanbul
APPLE iPHONE 17 256 GB – YEDEK
1- Melike Şengün / Bursa
2- Fatoş Coşkun / Diyarbakır
3- Çağrı Çalcı Yılmaz
4- Cumali Köksal / Ankara
5- Sena Solmaz
DYSON V15 Detect Absolute – ASİL
Aslıhan Kaynar – Erhan Acıkalın – Gözde Çetinbaş / Antalya – Zeynep Altay / Bursa – Elif Alkan – Ece Nur Ersoy / İstanbul – Yağmur Kurban – Çağla Yazıcı – Ayşe Gül Kadıoğlu – Nurten Demir – Işıl İnce / İzmir – Meryem Akkuş – Songül İyetin / Ankara – İrem Meltem Özcan – Özge Özcan Kurt
DYSON V15 Detect Absolute – YEDEK
1- Büşra Semİ / Ankara
2- Ayberk Çıtak / İstanbul
3- Ayşenur Kurt / Manisa
4- Reyhan Atabay
5- Dilber Sirek / Muğla
6- Aslı Yeşilada / İstanbul
7- Meline Işıtman / İstanbul
8- Deniz Güngör / Kocaeli
9- Hülya Yemşen / İstanbul
10- Hatice Gurdur Erdur / İzmir
11- Şükran Mercimek / İzmir
12- Fehmi Kaya
13- Rabia Kayıș
14- Hümeyra Dinek / İzmir
15- Hande Kaya / İstanbul
5.000 TL Rossmann Hediye Çeki – ASİL
Melek Bostan / Mersin – Emel Gündüz – Ebru Güneri / İstanbul – Gülsüm Özkan – Atilla Aydınoğlu – Aslı Bozbay / İstanbul – Büşra Özkan / İstanbul – İlayda Badem / Antalya – Seçil Seher Gülen / Bursa – Ayşegül Tintin – Hazel Yılmaz – Tülay Ceylan Kleinekorte / Antalya – Fatma Güner – Belma Dervişoğlu / Aydın – Elif Sayilirbas – Banu Ağra / İzmir – Damla Uludağ Tükel – Aslı Özdeş Gök / Adana – Ozlem Arıcı / Sinop – Zeynep Özen – Burçin Solak / Ankara – Nesligül Alptekin – Bahar Ozbostancı / İstanbul – Ezgi Özgülümsür / Antalya – Neslihan Çelik – Aykut Vermez / İstanbul – Şevval Subaşı / Kocaeli – Esra Tayar / Sivas – Emin Can – Sinem Akyünci / Kocaeli – İrem Aras / Ankara – Burak Kutlu / Antalya – Birsen Başkan – Tuğba Afşin – Esra Çetindolga / İzmir – Hatice Gül Aka – Berna Efeoğlu Ulus / Muğla – Nilsu Ağca / İstanbul – Selin Gürbüz / İstanbul – Burcu Çömez / Tekirdağ – Selda Erer Bulut / Balıkesir – Çağrı Korkmaz / Ankara – Özlem Sak / Ankara – Gizem Zan / İstanbul – Pınar Baydaş / Ankara – Seda Doğan – Meral Civiloğlu – Sena Kuran / İstanbul – Hilal Peker Dural / İzmir – Cansi Şahin / Rize – Özge Özceylan / Aydın – Fatmanur Beyaz / Çorum – Zülfiye Saygun / İstanbul – Sefer Avc – Ümran Altunal – Ceren Demir / İzmir – Beyzanur Özdemir / Ankara – Cahide Okten / Aydın – Iuliia Bavkir / İzmir – Zehra Erkan / Kocaeli – Birgül Çakır / İzmir – Özge Duygu Atasoy / Ankara – Ayşe Zehra Çay – Melisa Can / İzmir – Şükran Köse – Selcan Buse Dora / İzmir – Rana Turkal – Meral Torunoğlu / Antalya – Yasemin Kırca Şimşek / Eskişehir – Ömercan Kalyon / Ankara – Suna Sürekçioğlu / Sakarya – Esengül Kurt Kırcalı / Adana – Ayşe Çamsarı / İstanbul – Nida Ilhan / İstanbul – Tamer Baybura – Hülya Kolçakbarkın – Sevgi Nur Çakır – Osman Nuri Öztürk / Eskişehir – Kübra Çetin / İzmir – Seda Gül / Bursa – Nurten Sıla Türkpencesi Arslan / İstanbul – Halil Cenk Altınöz / Konya – Çağla Arıca – Sena Yıldız – Fatma Yılmaz Yıldız / Muğla – Birsen Demir / Bolu – Duygu Deniz / Bursa – Emine Ersoy – Pakize Selçik – Nesime Hande Nerkız – Büşranur Kolaşalı / Sakarya – Ece Şentürk – Derya Öksüz – Şirin Didem Önder / İstanbul – Jülide Kaplan / Ankara – Zehra Tepe / Mersin – İlayda Değirmenci / İstanbul – Hilal Sarıusta / Trabzon – Ece Gizir – Özkan Öztürk / İstanbul – Dilara Atuk / İzmir – Gönül Doğan / İstanbul – Seda Erce Ceylan / İstanbul – Sudenaz Sultan Şen – Hadiye Albayrak – Adil Özcan / Kahramanmaraş – Burcu Öz / Antalya – Alp Akcinar – Gizem Akın – Simay Akdik – Başak Alkan / İzmir – Sinem Durkaya / İstanbul – Mehmet Sami Öztürk / İstanbul – Derya Tek / Muğla – Zeynep Naz Çayır / İstanbul – Münire Tuncer Demirci – Çiğdem Güneş / Aydın – Aslıhan Şengelen / İstanbul – Arzu Çelebi / Ankara – Ayşegül Kar / İstanbul – Elif Soyer Ozturk – Zeynep Aydın / Aksaray – Iuliia Selezneva / Antalya – Rabia Kazan / Ankara – Kadriye Gül Yeşilkaya / Ankara – Gözde Ercan / Kırıkkale – Ubeyde Afşar – Hilal Uçar / Ankara – Merve Ataç – Nergiz Sarioğlan – Mine Sümer / Uşak – İlyas Bahşi / Antalya – Şule İnan – Suna Ciftci / Antalya – Duygu Boz / Antalya – Serfinaz Taşar / İzmir – Yasemin Özer – Nurevşan Doğan / Erzurum – Büşra Göncü / Muğla – Ayfer Sütçü / Bursa – Dilem Kamberoğlu / Kırklareli – Lütfiye Yıldırım / Konya – Didem Söylemez / İzmir – Esma Karakoç – Zehra Büyüksarioğlu / İstanbul – Elif Bilgin – Kübra Kayış / Bursa – Fatma Özcan / Bolu – Esma Argunşah / İstanbul – Huriye Büber Işık / Kocaeli
5.000 TL Rossmann Hediye Çeki – YEDEK
Şahnoza Gulova / Ankara – Reyhan Altan – Füsun Elmasoğlu / İstanbul – Tuğba Taş / Antalya – Nagehan Bal – Pınar Karabacak – Melis Kesici Şentürk / İzmir – Gülin Çakmak / Antalya – Sıla Tüylü / Ankara – Melek Pınar Gez – Dilara Erçömek – Elif Tekin – Fatma Nuriye Uzakgören – Seda Erdal / Ankara – Zeynep Norcu / İstanbul – Mustafa Nuh / İstanbul – Songül Bağdur / İstanbul – Mina Uzunal / Kocaeli – Selcen Öğütcen Avcı – Hakan Köse / İstanbul – İsmail Demirbaş – Serenay Mısır / Ankara – Deniz Tümerdem / İstanbul – Feride Avcı / Antalya – Sevda Özdemir / İstanbul – Yüksel Varol / Ankara – Özlem Yüzbaşılı / İstanbul – Hilal Özdoğan Çelem / Ankara – Özge Küçlü / Aydın – Hilal Malçok / Çanakkale – Yağız Gören – Sevinç Çelik / İzmir – Behice Berrin Gülşen / Adana – Aslı Babür / İstanbul – Banu Kuru / Rize – Özlem Cömert – Ebru Turgut – Seray Avcı – Aysun Öztürk İnce – Şebnem Çıtak / Çanakkale – Serpil Erdoğan / Ankara – Aymîn Can / Ankara – Berfu Pakkan – Gökçe Muğlu – Şevval Bilgiç / İstanbul – Ebru Ateş – Hatice Durkaya / Ankara – Hayrunisa Kandemir – Berkay Solmaz / Isparta – Mukadder Caplan / İzmir – Damla Çetin – Nükhet Boyraz / İstanbul – Özge Şanlı – Tuncay Şahin / Rize – Büşra Konuk – Antje Falzhojka – İsmail Taşkıran – Sinem Meteoğlu / Antalya – Zeynep Pilaz – Onur Özçelik – Sude Biçer / İstanbul – Emine Esen Güney / İstanbul – Begüm Gül / Balıkesir – Tuğçe Üstün Güldaş / Antalya – Derya Samur – Eda Altun / Ankara – Şükran Şekeroğlu / İstanbul – Arzu Başar / Eskişehir – Merve Abasız Tercan / İstanbul – Dilara Arslan – Gülçin Oktay / Çanakkale – Fatmanur Gülaşti / İstanbul – Buket Kuruoğlu / İzmir–Karşıyaka – Ömer Yücesoy / Ankara – Hasan Ahmed / Antalya
NOT:
Bu kampanya MPİ'nin 25.09.2025 tarihli ve E-40453693-255.01.02-78501 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 24.11.2025 tarihinde yapılan çekilişe 703.070 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 13.12.2025 tarihine kadar; yedek talihlilerin 28.12.2025 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Dirk Rossmann Mağazacılık Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 30.09.2026'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.