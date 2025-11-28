Muğla’da 18 yaşındaki Neslinur Topal zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer’de, marketten aldıkları tavuğu yedikten sonra karın ağrısı yaşayan Neslinur Topal ve iki kardeşi hastaneye kaldırıldı. Böbrek yetmezliği bulunan 18 yaşındaki Topal tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin evinde yürütülen boyabadana ve vernik çalışmalarından yayılan zehirli gazların çocukları etkilediği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025

Muğla Seydikemer'de Neslinur Topal (18) ve iki kardeşi, marketten aldığı tavuğu evde yedi. Karın ağrısı yaşayan kardeşler, babaları tarafından hastaneye götürüldü.



Böbrek yetmezliği bulunan Neslinur Topal, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ailenin tavuğu aldığı markette inceleme yapıldı. Olaydan önce Topal ailesinin evinde boyabadana yapıldığı, ahşap kısımların da verniklendiği bilgisine ulaşıldı.



İlk incelemelere göre ahşap kısımlara sürülen verniğin alttan ısınması nedeniyle açığa çıkan zehirli gazların, çocukları zehirlediği sonucuna varıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.