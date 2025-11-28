Maltepe’de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 05:04

İstanbul Maltepe 'de gece yarısı meydana gelen zincirleme kaza da 4 kişi yaralandı. Kaza , saat 00.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak ile Büyükbakkalköy Yolu'nun kesiştiği noktada yaşandı.

İstanbul Maltepe'de zincirleme kaza, DHA

34 FD 2133 plakalı minibüsün sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen üç araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgede trafik akışında kısa süreli aksamalar yaşandı. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, minibüs sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.