Kırıkkale’de feci iş kazası: 2 işçi 3 tonluk sac levhanın altında kaldı

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 14:17

Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), hayatını kaybetti.

KAYNAK YAPMAK İÇİN HAVA KAZANININ İÇİNE GİRDİLER

Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.