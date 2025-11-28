Kırıkkale’de feci iş kazası: 2 işçi 3 tonluk sac levhanın altında kaldı
Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde kaynak yapmak için hava kazanına giren Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 tonluk sac levhanın kayması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale'de endüstriyel ekipman üretim tesisinde 3 tonluk sac levhanın altında kalan işçiler Mutlu Atay (56) ile Tekin Omay (58), hayatını kaybetti.
KAYNAK YAPMAK İÇİN HAVA KAZANININ İÇİNE GİRDİLER
Olay, sabah saatlerinde Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel ekipman üretim tesisinde meydana geldi. Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı.
EKİPLER CANSIZ BEDENLERE ULAŞTI
İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, levhanın altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.