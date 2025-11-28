Cuma namazı vakitleri 28 Kasım | Cuma namazı kaç rekat, saat kaçta okunuyor?
Türkiye genelinde cuma namazı vakitleri, ibadet hazırlığı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 28 Kasım tarihine ait Diyanet takvimi ile birlikte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana başta olmak üzere 81 ilde bugün cuma namazının saatleri belli oldu. İşte il il ezan vakitleri…
"Fedakârlığın Zirvesi: Îsâr" başlıklı hutbenin okunacağı bu haftada, şehirler arasında birkaç dakikalık farklılık gösteren öğle ezanı vaktiyle birlikte cemaatler camilere akın edecek. Cuma namazı iki rekat farzdan oluşurken, öncesinde dört ve sonrasında dört rekat olmak üzere toplam sekiz rekat sünnetle eda ediliyor. Peki Cuma namazı saat kaçta okunuyor?
28 KASIM 2025 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 28 Kasım 2025 tarihli cuma namazı saatleri açıklandı. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak:
İSTANBUL - 12:57
ANKARA - 12:41
İZMİR - 13:04
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).