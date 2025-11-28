Cuma namazı vakitleri 28 Kasım | Cuma namazı kaç rekat, saat kaçta okunuyor?

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 10:27

"Fedakârlığın Zirvesi: Îsâr" başlıklı hutbenin okunacağı bu haftada, şehirler arasında birkaç dakikalık farklılık gösteren öğle ezanı vaktiyle birlikte cemaatler camilere akın edecek. Cuma namazı iki rekat farzdan oluşurken, öncesinde dört ve sonrasında dört rekat olmak üzere toplam sekiz rekat sünnetle eda ediliyor. Peki Cuma namazı saat kaçta okunuyor?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).