Bağcılar'da İETT otobüsü ağaca çarptı
İstanbul Bağcılar’da dönüş yapan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada hafif yaralanan bir yolcu ambulansta tedavi edildi, oluşan trafik yoğunluğu otobüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
İstanbul Bağcılar'da dönüş yapan İETT otobüsü yol kenarındaki ağaca çarptı.
İETT OTOBÜSÜ YOL KENARINDAKİ AĞACA VURDU
Merkez Mahallesi'nde 674. Sokak'tan Osmangazi Caddesi'ne dönüş yapan İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAFİF YARALANAN YOLCUYA MÜDAHALE
Çarpmanın şiddetiyle aracın içinde savrularak hafif yaralanan yolcuya ambulansta müdahale edildi.
KAZA NEDENİYLE TRAFİK OLUŞTU
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün çekici yardımla kaldırılmasının ardından normale döndü.