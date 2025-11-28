Ankara’da Nurselen Gülaçtı başından vurularak öldürüldü

Fuat Y., birlikte olduğu iddia edilen Nurselen Gülaçtı ile çıkan tartışmanın ardından tabancayla ateş ederek kadını başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Gülaçtı yaşamını yitirirken, şüpheli cinayet silahıyla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara'da yaşayan Fuat Y., sevgilisi olduğu öne sürülen Nurselen Gülaçtı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Fuat Y., yanında bulunan tabanca ile Nurselen Gülaçtı'ya başına ateş açtı. Hastaneye kaldırılan yaralı Nurselen Gülaçtı, kurtarılamadı. Fuat Y., cinayeti işlediği tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.