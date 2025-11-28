Ankara’da 154 kişi zehirlendi: 4 Kişi yoğun bakımda

Ankara’nın Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde şantiyeler ve bazı ikametlerden 154 kişi mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastanelere başvurdu. Tavuk döner menüsü tükettikleri belirlenen kişilerden 4’ünün yoğun bakıma alındığı, bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025

Ankara'da Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan inşaat şantiyelerinden ve bazı ikamet adreslerinden 154 kişi, hastaneye gitti. Kusma ve mide bulantısı bulunan kişilerden 4'ünün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Yapılan incelemede, vatandaşların bir yemek şirketince temin edilen tavuk döner menüsünü tükettikleri ve mevcut bulguların gıda zehirlenmesiyle uyumlu olduğu tespit edildi.