Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşı kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyup, polis ekiplerinin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek teslim olan H.T., gözaltı sorgusunda susma hakkını kullandı. Uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, 5 yıldır üniversitede sivil memur olarak görev alan şüphelinin, mesai arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek olayı gerçekleştiği ortaya çıktı.

KADIN MEMURU REHİN ALDI

Olay, dün üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde sivil memur olarak görev alan H.T., fakülte binasına geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti. Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı.

ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi. Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müzakereleri sonucu şüpheliyi ikna etti. Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş silah taşıma izin belgesi bulunan silahıyla teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, rehin alınan kadın memur da tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

2017 yılında Kars'ta uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, 2020 yılında üniversite bünyesinde sivil memur olarak göreve başlayan H.T.'nin, emniyetteki gözaltı sorgusunda susma hakkını kullandı. Şüphelinin, müzakereci polislere, mesai arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek rehine eylemini gerçekleştiğini anlattığı ortaya çıktı.

ARKADAŞLARINI ŞİKAYET ETTİ

Şüphelinin, mesai arkadaşları ile ilgili daha önce şikayette bulunduğu da öğrenildi. Sosyal medyadan görüntülerinin paylaşıldığını iddia eden H.T.'nin şikayeti sonrası yapılan incelemede böyle bir durumun olmadığı, ardından şikayet konusunun kapandığı belirtildi.

