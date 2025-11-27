Üniversitede kadın memuru rehin aldı: Susma hakkını kullandı
Gümüşhane Üniversitesi’nde kadın memuru tabancayla rehin alan sivil memur H.T., 4 saat süren müzakerenin ardından ikna edilerek teslim oldu. Mesai arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları bahane eden şüpheli emniyette susma hakkını kullandı.
Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşı kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyup, polis ekiplerinin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek teslim olan H.T., gözaltı sorgusunda susma hakkını kullandı. Uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, 5 yıldır üniversitede sivil memur olarak görev alan şüphelinin, mesai arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek olayı gerçekleştiği ortaya çıktı.
KADIN MEMURU REHİN ALDI
Olay, dün üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde sivil memur olarak görev alan H.T., fakülte binasına geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti. Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı.
ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve Özel Hareket polisi sevk edildi. Araç ve yaya girişine kapatılan üniversitede fakülte çevresi boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müzakereleri sonucu şüpheliyi ikna etti. Kara Kuvvetleri tarafından tanzim edilmiş silah taşıma izin belgesi bulunan silahıyla teslim olan şüpheli gözaltına alınırken, rehin alınan kadın memur da tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.