Gümüşhane Üniversitesi’nde kadın memuru tabancayla rehin alan sivil memur H.T., 4 saat süren müzakerenin ardından ikna edilerek teslim oldu. Mesai arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları bahane eden şüpheli emniyette susma hakkını kullandı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 12:23

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde mesai arkadaşı kadın memur D.B.'yi tabancayla alıkoyup, polis ekiplerinin 4 saat süren çabası sonucu ikna edilerek teslim olan H.T., gözaltı sorgusunda susma hakkını kullandı. Uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, 5 yıldır üniversitede sivil memur olarak görev alan şüphelinin, mesai arkadaşlarıyla arasında yaşadığı sorunları bahane ederek olayı gerçekleştiği ortaya çıktı.

Gümüşhane Üniversitesi (DHA) KADIN MEMURU REHİN ALDI Olay, dün üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan ve daha önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, üniversite bünyesinde sivil memur olarak görev alan H.T., fakülte binasına geldiği tabancayla bilinmeyen nedenle ateş etti. Şüpheli H.T. daha sonra aynı üniversitede görevli kadın memur D.B.'yi silahla rehin aldı.