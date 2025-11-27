takvim-logo

Taraftar otobüsü şoförü, direksiyonu bırakıp oynadı

Konya’daki Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs şoförü, seyir halindeyken koltuğundan kalkıp taraftarlarla birlikte oynayınca sosyal medyada tepkilere yol açtı. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

Taraftar otobüsü şoförü, direksiyonu bırakıp oynadı

Antalyaspor taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.

SEYİR SIRASINDA SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN KALKTI

Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.

TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medyada yer alan görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.

