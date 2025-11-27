Taraftar otobüsü şoförü, direksiyonu bırakıp oynadı
Konya’daki Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs şoförü, seyir halindeyken koltuğundan kalkıp taraftarlarla birlikte oynayınca sosyal medyada tepkilere yol açtı. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.
Antalyaspor taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.
SEYİR SIRASINDA SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN KALKTI
Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.