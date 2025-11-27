Taraftar otobüsü şoförü, direksiyonu bırakıp oynadı

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 11:15

Antalyaspor taraftarını Konya'da oynanacak maç için taşıyan otobüsün şoförünün seyir sırasında koltuğundan kalkarak oynadığı görüntüler, tepkilere neden oldu.

SEYİR SIRASINDA SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDAN KALKTI

Tümosan Konyaspor-Antalyaspor deplasmanına giden Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüs şoförünün, seyir sırasında koltuğundan kalkarak taraftar grubuyla birlikte oynadığı görüldü.