Otoyolda panik: Öğrencilerini taşıyan otobüs alev topuna döndü

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 11:05

Çanakkale 'nin Lapseki ilçesindeki Plevne Ortaokulu'ndan İstanbul 'a gezi için yola çıkan 39 öğrenci, 6 öğretmen ve 2 rehberi taşıyan, Ahmet Kantarcı (66) idaresindeki 17 HT 555 plakalı otobüs, seyir sırasında motor bölümünden alev aldı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ Şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek, öğrenci ve öğretmenleri tahliye etti. Öğrenciler güvenli alana alındıktan kısa süre sonra otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs, alev topuna döndü (Fotoğraf: İHA)

OTOBÜS HURDAYA DÖNDÜ

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Öğrenci ve öğretmenler olay yerine çağrılan başka otobüsle yola devam ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.