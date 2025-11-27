Koronavirüs düzenlemesi TBMM’de! 11. Yargı Paketi ile 50 bin mahkum etkilenebilir

KORONAVIRÜS düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Düzenlemenin ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlüyü etkilemesi bekleniyor. Koronavirüs düzenlemesinden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor. 31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınması öngörülüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

Paylaş





ABONE OL

KORONAVIRÜS düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Düzenlemenin ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlüyü etkilemesi bekleniyor. Koronavirüs düzenlemesinden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor. 31 Temmuz 2023'den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınması öngörülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN