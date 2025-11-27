İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik büyük operasyon
Jandarma ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 150 bin sentetik uyuşturucu hap ve bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi.
UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİNİ ÖNLEME OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
ŞÜPHELİLER HAZIRLIK YAPIYORDU
Operasyon sonucunda tespit edilen şüphelilerin; vatandaşların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürdükleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetinde bulundukları ve uyuşturucu madde sevki için hazırlık yaptıkları belirlendi.