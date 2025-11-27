İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik büyük operasyon

Jandarma ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 150 bin sentetik uyuşturucu hap ve bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 09:33

Paylaş





ABONE OL

Jandarma, İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alınırken, 150 bin sentetik uyuşturucu hap ile bin 230 kutu kaçak kanser ilacı ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçısı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. (DHA) UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİNİ ÖNLEME OPERASYONU İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu