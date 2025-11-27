İstanbul Ambarlı limanında 175 kilodan fazla kokain ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı limanındaki bir konteynere düzenlenen operasyonda 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 10:57

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir konteynerde 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretiminin önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kokain (AA)

İstihbarat Şube Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmalar kapsamında ekipler, Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'ndaki bir konteynerde uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Konteynerde ise 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

