İran’da bir teknoloji fuarında sergilenen robotlar gerçek insan çıktı

İRAN’IN Kiş Adası’nda düzenlenen Kish Invex 2025 Teknoloji Fuarı, dünyanın en ileri seviye insansı robotlarını tanıttığını iddia ederken, yaşanan skandal gündeme oturdu. Fuarın açılış töreninde, yer alan insansı robotlar, aslında kostüm giymiş ve makyajlı insanlar çıktı. Fuara gelen ziyaretçiler, robotların gerçek insan olduğunu yüzlerindeki sivilce izleri, nefes alıp verme ve doğal göz kırpma hareketlerinden fark etti. Erkek ve kadın robotun makyaj yapılmış aktörler olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

