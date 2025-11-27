Gurbetçi ailenin ölüm nedeni belli oldu! Böcek ilacı zehirlenmesi feci sona yol açtı

Almanya'dan İstanbul’a tatile gelip zehirlenerek hayatını kaybeden Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), anne Çiğdem ile baba Servet Böcek’in ölüm nedeni belli oldu. Ali Tıp Kurumu’na göre ailenin kesin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi. Savcılığa sunulan raporda da, Böcek ailesinin kaldığı otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi.

27 Kasım 2025

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelip zehirlenen Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), anne Çiğdem ile baba Servet Böcek'in ölüm nedeni belli oldu. Ali Tıp Kurumu'na göre aile böcek ilacı kurbanı. Savcılığa sunulan raporda da, Böcek ailesinin kaldığı otelden alınan havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği belirtildi. Ailenin ölüm nedeninin kesinleşmesi sonrası tutuklanan midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. serbest bırakıldı.

