Güllü’nün ölümüyle ilgili şok iddia! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini öldürmesi için teklif mi etti?

Şarkıcı Güllü’nün ölüm soruşturmasında yeni iddialar dikkatleri yeniden kızına çevirdi. Savcılık yeni iddiaları kızı Tuğyan’a sordu.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili haftalardır Güllü'nün düşmediği, itildiği yönünde birçok iddia ortala atıldı. Söz konusu iddiaların merkezinde ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yer aldı. Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında şok iddialarda bulundu. Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürmüştü. Yıldız, kızının 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür. Evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin. Sana 1 daire vereceğim" dediğini iddia etti. Yıldız ve annesi Mukadder Çakır'ı adliyeye çağırılıp ifadeleri alındı.

ANNEMI ÖLDÜRECEĞIM DEDI

Güllü'nün komşusu Muhteber Arslan da, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisine; "Annemi camdan aşağı atacağım" dediğini iddia etti. Arslan; "Üç ay önce yanımda Serap ve Güzin adında iki arkadaşım vardı. Tuğyan'ı gördük. Tuğyan; 'Annem ile kavga ettim, annemi öldüreceğim, camdan aşağı atacağım' dedi. Vefat haberini duyunca 3 arkadaş birbirimizin yüzüne bakıp, 'Tuğyan böyle böyle dememiş miydi, konuşmayalım başımıza bela alırız' dedik. Savcılığa gidip ifade vereceğim" ifadelerini kullandı.



O MESAJ BENIM

Annesi hakkında bir arkadaşına; "Ölsün, ölmüyor. Bir şeyler yap" şeklinde mesaj atan Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa verdiği ifadesinde; "Mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama annemi öldürmedim" demişti.

