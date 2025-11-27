Erzurum'da 2 katlı evde patlama meydana geldi: 1 yaralı

Erzurum'da gerçekleşen patlama büyük paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle 2 katlı ev çöktü, 1 kişi yaralandı ve çevre evlerde maddi hasar meydana geldi. Patlama sesi duyduğunu anlatan bir vatandaş, 'Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım.'

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 11:30

Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Rabiana Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil sobalı bir evde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile doğalgaz arıza görevlileri sevk edildi. Patlama gerçekleşen ev (İHA)PATLAMADA YARALANDI

Patlama sırasında evde bulunan Fevzi Algan yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan Fevzi Algan, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri hem evde hem de patlama sonrası ikametin önündeki doğalgaz hattında meydana gelen yangına müdahale etti.

Ekipler olaya müdahale ederken (İHA)

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

HER TARAFIN DUMAN İÇERİSİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜM

Patlamanın yaşandığı binanın yanındaki binada yaşayan Ömer Tanas, "Ben deprem sandım ve hemen sağa sola koşmaya başladım. Camdan baktığımda her tarafın duman içerisinde olduğunu gördüm. Kendimizi dışarı attığımızda doğalgaz borusunun patladığını söylediler. Bazı kişiler de olay yerinden geçerken koku olduğunu söyledi. Evde yaşlı bir ağabey oturuyordu, yaralı halde hastaneye götürdüler. Bizim evin arka bahçesi komple hasar aldı" şeklinde konuştu.

Doğalgaz patlaması gerçekleşen ev (İHA)

Olayda patlama yaşanan evde ve çevre evlerde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler olaya müdahale ederken (İHA)

