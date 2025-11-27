Antalya’da barış buluşması kana bulandı! Filistinli Imad kuzenini öldürdü

Antalya'da aralarında husumet bulunan Filistinli Imad Almograbi (44) ile kuzeni Doğan Duman (52), barışmak için buluştukları kafede kavga etti. Tabancasını çıkaran Almograbi, Duman’ı öldürdü. Zanlı ve yanındaki kişi yakalandı. Kuzenler arasında kan davası olduğu ve 6 aydır Antalya’da yaşadıkları öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025

